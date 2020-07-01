Son dakika haberleri! Demiryolu tünellerinde kot düşürme çalışmaları başladı
Son dakika haberi: TCDD 7. Bölge Müdürlüğü, Afyon-Karakuyu demiryolu hattında tünel içi yüksekliklerin artırılması amacı ile balast eleme çalışmalarına başladı.
01.07.2020 17:53 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:06
TCDD 7.Bölge Müdürü Adem Sivri, teknik heyet ile Tınaztepe-Kocatepe istasyonları arasında oto ve yaya incelemesi yaparak tünel eleme çalışmalarını ziyaret etti. Demiryolu bakım ekiplerinden bilgi alan Sivri, çalışmalarda önce emniyet prensibini vurguladı.
Çalışmalarda, balast eleme makinesi, balast regülatör makinesi marifeti ile tünellerde kot düşürülmesi hedefleniyor. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA