Son dakika haberleri... DİYARBAKIR Salgın nedeniyle geldiği Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde boğuldu

Son dakika habere göre Salgın nedeniyle geldiği Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde boğulduDİYARBAKIR'da, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Mehmet Ökmen (17), yaşamını yitirdi.

24.06.2020 17:24 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:29
Salgın nedeniyle geldiği Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde boğuldu
DİYARBAKIR'da, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Mehmet Ökmen (17), yaşamını yitirdi. Ökmen'in bir süre önce koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'dan Diyarbakır'a geldiği belirtildi.
İstanbul'dan koronavirüs salgını nedeniyle Sur ilçesindeki akrabalarının yanına gelen Mehmet Ökmen, serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılan Ökmen, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ökmen, çevredekilerin de yardımıyla ekipler tarafından Bağıvar Mahallesi'nde eski bir fabrikanın olduğu bölgede sudan çıkartıldı.
'HADİ MEHMET'
Sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştığı sırada olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğularak, 'Hadi Mehmet' diye seslendi. Ökmen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Mehmet Ökmen'in cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Son dakika haberleri... DİYARBAKIR Salgın nedeniyle geldiği Diyarbakır’da, Dicle Nehri’nde boğuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, İstanbul, Dicle, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı Haber
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül’e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Danıştay’dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Haber
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Beşiktaş’la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı Haber
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Ankara’da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür’den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Haberler››Güncel››Son dakika haberleri... DİYARBAKIR Salgın nedeniyle geldiği Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde boğuldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:48: Son dakika haberi! Esnaf ve oda başkanlarından Kaymakam Pişkin'e teşekkür - Haber 17:47: Nilüfer'de su kesintisi - Haber 17:45: Hakkari'de şehit olan Sözleşmeli Onbaşı Durak, Ergani'de toprağa verildi - Haber 17:45: Hatay'daki silahlı ve bıçaklı kavgaya 8 gözaltı - Haber 17:45: Devrilen 83 ağacın yerini çınar ağaçları alıyor - Haber 17:32: Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi - Haberler 15:43: Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı - Magazin 15:42: Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm - Haberler 15:32: Dün meydana gelen selde Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi - Haber 15:24: Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi - Haber