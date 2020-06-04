Son dakika haberleri! Dövdükleri 2 kişiden birini kaçıran 5 şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Dövdükleri 2 kişiden birini kaçıran 5 şüpheli tutuklandıAntalya'nın Manavgat ilçesinde, dövdükleri 2 kişiden birini kaçırıp, diğerinin de cep telefonunu gasp eden 5 kişi tutuklandı.

04.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:47
Dövdükleri 2 kişiden birini kaçıran 5 şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dövdükleri 2 kişiden birini kaçırıp, diğerinin de cep telefonunu gasp eden 5 kişi tutuklandı.
Olay, geçen salı günü, Manavgat'taki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre F.B., L.K., M.V., O.F. ve S.E. adlı şüpheliler, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları E.Y. ve E.E.'nin akaryakıt istasyonunda olduğunu öğrendi. 5 şüpheli, 2 ayrı otomobille, istasyona geldi. 3 şüphelinin bulunduğu otomobil, E.Y. ve E.E.'nin bulunduğu aracın arkasına park etti. Şüpheliler otomobillerinden inerek, E.Y. ve E.E.'yi darp etti.
BAGAJA BİNDİRİLMEK İSTENDİ
5 şüpheli, E.E.'yi döverek otomobillerden birinin bagajına bindirmeye çalıştı. Telefonu alınan E.E., çevredekilerin müdahalesini fırsat bilerek, saldırganların elinden kaçtı. E.Y. ise, otomobile bindirilerek kaçırıldı. Araç içinde de dövülen E.Y., kent merkezinde otomobilden indirildi. JANDARMA OPERASYON DÜZENLEDİ
E.E. ve E.Y.'nin şikayeti üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Side Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Olay yerindeki güvenlik kameralarından kullandıkları otomobillerin plakaları tespit edilen 5 şüpheli, kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yağma', 'kasten yaralama' ve 'silahla tehdit' suçlarından tutuklandı.
OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Öte yandan olay, saniye saniye güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde, akaryakıt istasyonundaki otomobilin arkasına önce kırmızı bir otomobil yaklaşıyor. Otomobilden inen 2 kişi, E.E. ve E.Y. ile konuşurken, 3'ncü kişi, kırmızı otomobilin bagajını hazırlıyor. Gelen diğer otomobilden inen 2 kişi de gruba dahil oluyor. 5 şüpheli E.E. ve E.Y.'yi zorla kırmızı otomobilin arka koltuğu ile bagajına bindirmeye çalışıyor.
Çevredekilerin müdahalesiyle E.E. kurtulurken, E.Y. şüpheliler tarafından otomobile bindirilip götürülüyor.
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Son dakika haberleri! Dövdükleri 2 kişiden birini kaçıran 5 şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Manavgat, Güncel, Haber

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