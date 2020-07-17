Son dakika haberleri! Eğimli ve düz yolda, araç kendiliğinden hareket ediyor

Eğimli ve düz yolda, araç kendiliğinden hareket ediyor

AKSARAY'da volkanik bir yapıya sahip Hasan Dağ'ın yakınında bulunan Ihlara - Yenipınar yolu arasında araçlar, eğimli yolda, kontağından kapatılıp vitesi boşa alındığında yukarı doğru hareket ediyor. Aynı durum düz yolda da gerçekleşiyor.

Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tolga Taner, aracın hareket etmesinin dünyanın ve volkanik yapıya sahip Hasan Dağı'nın manyetik özelliğinden kaynaklanabileceğini ve aracın mıknatıslanma nedeniyle de hareket edebileceğini, ancak bunun detaylı bir araştırma sonucu belirleneceğini söyledi.

Kapadokya'nın başlangıç noktası olan Ihlara Vadisi ile tanınan Aksaray'da, Hasan Dağı yakınındaki bölgede eğimli yolda araçların kendiliğinden hareket etmesi dikkat çekiyor. Ihlara Beldesi ve Yenipınar köyü arasındaki bazı noktalardaki eğimli yolda araçlar, kontağından kapatılıp vitesi boşa alındığında yukarı doğru kendiliğinden hareket edip hızlanıyor. Aynı durum düz yolda da gerçekleşiyor. Ihlara Beldesi'nde oturan ve yol güzergahında otobüsüyle seyyar yiyecek ve içecek satan Mehmet Uzunbaba, özellikle hafta sonları meraklı kişilerin gelip, araçların eğimli yolda yukarı gitmesini denediklerini söyledi. Bu durumun yıllardır devam ettiğini belirten Uzunbaba, "Ihlaralıyım. Bu bölgede Yenipınar ve Ihlara arasında rampada araba yukarıdan aşağı inmesi gerekirken, aracınızı kontağından kapatıp vitesinizi boşa aldığınızda araç ters yöne ilerleyip yukarı çıkıyor. Bende denedim. Biz rampa aşağı aracın süratlenmesi için kontaktan kapatıp, boşa aldığımızda, araç tersine hareket edip rampa yukarı doğru çıkıyor. Özellikle cumartesi ve pazar günleri merak edenler buraya gelip deneme yapıyor ve yoğun oluyor. Dedelerimizden itibaren hatta onların dedelerinden itibarın burada araçların ters yöne gittiğini duyuyoruz." diye konuştu. Yenipınar köyünde oturan Ramazan Tıpırdamaz da, "Ben kendim denemedim ama; bütün arkadaşlarım bunu yaptılar ve onlardan video olarak da izledim. Rampada arabayı boşa alıp bıraktığınızda aşağı ineceği yerde yukarı gidiyor. Nasıl olduğunu bilmiyoruz ama yıllardır böyle oluyor." dedi.

'MANYETİK ALAN OLABİLİR'

Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr Tolga Taner, bu tip durumlarla dünyanın farklı noktalarında karşılaşıldığını, bilim insanları tarafından makaleler yazıldığını hatırlattı. Dünyanın manyetik bir alandan oluştuğunu belirten Taner, " Sonuçta dünya manyetik alandan oluşuyor. Şu an da dünyanın manyetik alanının da azaldığı biliniyor. Artı, eksi kutuplardan oluşuyor, güney ve kuzey kutuplarından. Biz biraz daha kuzey kutbuna yanaşık olmamız nedeniyle olma ihtimalinin olduğunu düşünüyor. Araç hareket edebilir. Mıknatıslanma nedeniyle de olabilir. Birde bizim bu bölgemiz çok eski bir volkanik bölgedir. Kapadokya, Erciyes, Ihlara ve Hasan Dağı volkanik bölgedir. Volkanik bölge olması nedeniyle de o lavlarda belli bir miktar çok fazla olmasa da manyetik etkiye neden olabilir. Ama bu şu demek değildir; o bölgeye bugün gittiniz, belki birkaç saat sonra, veya birkaç ay ve yıl sonra tekrar gittiğinizde aynı etkiyi göremezsiniz. Çünkü dünyanın manyetik etkisi sürekli değişiyor. Sürekli akış var. Manyetikleşme nedeniyle araç hareket ediyor olabilir, ancak bu detaylı araştırma sonucu daha net ortaya çıkar." diye konuştu. Araçlarda mıknatıslanma özelliği bulunduğunu ifade eden Taner, "Araçlarda bir mıknatıslanma demir özelliği var. Çünkü demir aksam ve saçtan oluştuğu için çelik alışımı olabiliyor, bununda etkisiyle araç belli bir yönde gidebiliyor. Aracı ters çevirdiğinizde yine o yöne gidecektir. Aracın ön veya arka olması çok bir şey ifade etmeyecek. O yönde manyetik akım varsa araç o yöne doğru hareket etmiş olabilir." dedi.