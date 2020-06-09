Son dakika haberleri | Elektrik direğine çarpan TOFAŞ otomobil kullanılamaz hale geldi

Son dakika habere göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan TOFAŞ otomobil refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Son dakika haberleri | Elektrik direğine çarpan TOFAŞ otomobil kullanılamaz hale geldi
09.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:43
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan TOFAŞ otomobil refüjdeki elektrik direğine çarptı. Aracın kullanılamaz hale geldiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ören Mahallesi Devlet Hastanesi Köprülü Kavşak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa E. (27) idaresindeki 67 UC 156 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada TOFAŞ marka otomobil kullanılamaz hale gelirken, yaralanan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Savcılık kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, 3. Sayfa, Haber

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