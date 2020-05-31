Son dakika haberleri | EMİNÖNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İKİNCİ GÜNÜNDE BOŞ KALDI

Son dakika habere göre (Havadan görüntülerle) EMİNÖNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İKİNCİ GÜNÜNDE BOŞ KALDIHaber: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Eminönü boş kaldı.

31.05.2020 15:14 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:27
(Havadan görüntülerle) EMİNÖNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İKİNCİ GÜNÜNDE BOŞ KALDI
Haber: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Eminönü boş kaldı. Boş kalan Eminönü Meydanı havadan görüntülendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ikinci gününde Eminönü Meydanı boş kaldı. Polis ekipleri, oluşturdukları kontrol noktalarında dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Boş kalan meydan, Galata Kulesi, Beyazıt İtfaiye Kulesi havadan görüntülendi. Son dakika haberleri | EMİNÖNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İKİNCİ GÜNÜNDE BOŞ KALDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Eminönü, DHA, Güncel, Haber

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