Son dakika haberleri: Eritre-Sudan ilişkileri normalleşiyor

Son dakika güncel haberine göre Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya geldi.

25.06.2020 23:37 | Son Güncelleme: 26.06.2020 00:38
Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya geldi.
Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, 3 günlük resmi ziyaret kapsamında Hartum'a gelen Afewerki'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırladı.
İkili, görüşmede bölgede barışın ve istikrarın sağlanması konusunda ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı.
Taraflar, bölge ülkeleri arasındaki entegrasyonu destekleme çabalarını da ele aldı.
İki ülke arasındaki istişareler ve görüşmelerin sürmesini isteyen iki lider, ortak meselelerdeki fikir birliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 14 Haziran'daki Eritre ziyaretinde, Afewerki ile sınırların açılması ve iki ülke vatandaşlarına serbest dolaşım kolaylığı gibi konularda anlaşma sağlamıştı.
Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki'nin, geçen sene eylül ayındaki Hartum ziyaretinde de ulusal egemenlik ilkelerine saygı duyulması, iki ülkede barış ve istikrarın desteklenmesi, ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi, güvenlik, siyasi ve diplomatik alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi konularında anlaşma sağlanmıştı.
Sudan ve Eritre arasındaki ilişkiler, Şubat 2018'de gerginleşmişti.
Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Eritre yönetimini, Sudanlı muhalifleri barındırmak ve kaçakçılık faaliyetlerine destek olmakla suçlamış ve ardından sınırı kapatmıştı. Son dakika haberleri: Eritre-Sudan ilişkileri normalleşiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Hartum, Sudan, Güncel, Haber

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