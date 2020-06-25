Son dakika haberleri: Erkenci şeftali hasadı başladı

Son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde, erkenci şeftalinin hasadı başladı.

25.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:53
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, erkenci şeftalinin hasadı başladı.
İnegöl'e bağlı Kırsal İsaören, Dipsizgöl, Edebey, Çeltikçi, Deydinler mahallelerinde üreticiler, erkenci şeftalinin hasadını yapıyor.
Bölgede en çok şeftalinin üretildiği İsaören'de çiftçileri ziyaret eden İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, geçen yıllara göre bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu söyledi.
İsaören ve çevre köylerinde, çiftçilerin 1-2 gündür şeftali hasadını gerçekleştirdiğini belirten Ulu, "Bu yıl, diğer yıllara oranla şeftali hasadı rekolte ve tonaj bazında gayet güzel. Doğal afetlerden de şu ana kadar Allah'a çok şükür herhangi bir sıkıntımız olmadı. İnşallah da hasat sonuna kadar da olmaz." dedi.
Ulu, hasadı yapılan şeftalilerin büyük bölümünün Rusya'ya ihraç edileceğini vurgulayarak, "Bu yıl ihracat konusunda beklentilerimiz var. Özellikle şu an yetişen ürünlerimiz, rekolte ve aroma bakımından gayet güzel. Daha önceki yıllarda çoğunluk Rusya, Irak ve bir kısmı da Suriye'ye gitmişti. Bunun akabinde de bazen Almanya'ya gönderdiğimiz oldu. İngiltere'ye gönderdiğimiz zamanlar oldu. Bu yıl beklentimiz çoğunlukla Rusya. Çünkü Rusya bizim için daha farklı. Karadeniz Bölgesi'nden gelen tüccar arkadaşlarımız Rusya'ya ulaşmaları kolay. Bu nedenle Rusya ihracatımızda ilk sırada diyebiliriz." diye konuştu.
Bu yıl 15 bin ton civarında ürün beklediklerini aktaran Ulu, "Her sene belirli tonajlarımız var. Bu yıl da hasadımızdan yaklaşık olarak 15 bin ton civarında ürün beklemekteyiz. Ayrıca, bizim bu bölgede yetişen şeftalinin, diğer bölgelerde yetişen şeftaliden raf ömrü daha fazla." ifadelerini kullandı. Son dakika haberleri: Erkenci şeftali hasadı başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Çeltikçi, İnegöl, Rusya, Bursa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Gelecek Partisi’nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Görüntü Türkiye’den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65’lik simitçi, ’Cezaevinde benimle alay ediyorlar’ diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden ’Nasrullah Camii’ne restorasyon yerine badana yapıldı’ iddialarına yanıt
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt
Haberler››Güncel››Son dakika haberleri: Erkenci şeftali hasadı başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:15: Minibüsün çarptığı 5 yaşındaki Eymen öldü; kaza anı kamerada - Haber 18:15: Fildişi Sahili'ni sel vurdu - Haber 18:15: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı - Haber 18:13: Eğitimin yeniden başladığı Togo'da öğrenciler Kovid-19'a yakalandı - Haber 18:12: Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polisin beyin ölümü gerçekleşti - Haber 17:52: Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi - Haber 17:52: İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar - Haber 16:40: Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı - Magazin 14:55: Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler - Magazin 13:17: Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı - Haberler