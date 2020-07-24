Son dakika haberleri | Erzurum'da Cuma namazını Ayasofya işlemeli maske ile kıldılar
Son dakika haberleri: Erzurum'da Cuma namazını Ayasofya işlemeli maske ile kıldılarERZURUM merkez Palandöken Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması münasebetiyle cuma namazına gelen vatandaşlara Ayasofya işlemeli maske dağıttı.
24.07.2020 15:04 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:40
Erzurum'da Cuma namazını Ayasofya işlemeli maske ile kıldılar
ERZURUM merkez Palandöken Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması münasebetiyle cuma namazına gelen vatandaşlara Ayasofya işlemeli maske dağıttı.
15 Temmuz ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un şampiyonluğuna özel maske üreten Palandöken Belediyesi, bu kez de Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açıldığı tarihi güne özel maske üretti. Üzerinde Ayasofya Camii fotoğraflarının bulunduğu maskeler, Yüksek İrtifa Kamp merkezindeki futbol sahalarında cuma namazı kılmaya gelen cemaate dağıtıldı.
Kaynak: DHA
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