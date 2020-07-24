Erzurum'da Cuma namazını Ayasofya işlemeli maske ile kıldılar

ERZURUM merkez Palandöken Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması münasebetiyle cuma namazına gelen vatandaşlara Ayasofya işlemeli maske dağıttı.

15 Temmuz ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un şampiyonluğuna özel maske üreten Palandöken Belediyesi, bu kez de Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açıldığı tarihi güne özel maske üretti. Üzerinde Ayasofya Camii fotoğraflarının bulunduğu maskeler, Yüksek İrtifa Kamp merkezindeki futbol sahalarında cuma namazı kılmaya gelen cemaate dağıtıldı.