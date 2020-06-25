Son dakika haberleri | Eskişehir adliyesinde 'sosyal mesafesiz' kuyruk
Son dakika güncel haberine göre Eskişehir adliyesinde 'sosyal mesafesiz' kuyrukESKİŞEHİR'de koronavirüs normalleşme süreciyle birlikte duruşmaların yeniden görülmeye başladığı Adliye Sarayı'na girmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
25.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:11
ESKİŞEHİR'de koronavirüs normalleşme süreciyle birlikte duruşmaların yeniden görülmeye başladığı Adliye Sarayı'na girmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruktakilerin maske taktığı görülürken, sosyal mesafe kuralına dikkat etmemeleri dikkat çekti.
Eskişehir'de koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında ara verilen duruşmaların, normalleşme süreciyle birlikte yeniden görülmeye başlanmasıyla Adliye Sarayı'nda yoğunluk yaşanmaya başladı. Sabah saatlerinde duruşmaları için adliyeye gelenler,girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Maske taktığı gözlenen kuyruktakilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Polis ekiplerince adliyeye girmek isteyenlerin maske kontrolü ve ateş ölçümü yapılarak girişlerine izin verildi.
Kaynak: DHA