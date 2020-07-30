Son dakika haberleri! Evi yanan yaşlı çift destek bekliyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meralık alanda başlayan yangında evi yanan yaşlı çift, destek bekliyor.

Kırsal Narlıkaya Mahallesi yakınlarındaki henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelener çiftinin yaşadığı evine sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında Mehmet Gelener (75) ve eşinin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Gelener, uyudukları sırada yangının çıktığını, eşinin haber vermesi üzerine uyanarak yangına müdahale ettiğini söyledi.

Yangının bir gün sonra aynı bölgede yeniden çıktığını aktaran Gelener, bir çok kişinin müdahalesine rağmen yangını söndüremediklerini söyledi.

Gelener, bir süre önce yaşadığı evi onarmak amacıyla küçükbaş hayvanlarını sattığını aktararak, satıştan elde ettiği paranın da yandığını ifade etti.

Yaşadığı yerde elektrik ve yolun olmadığını ifade eden Gelener, "Eskiden binek hayvanla gidip gelirdim ancak şimdi gücüm kalmadı. Çocuklar da olmadığı için yalnız yaşıyoruz ve yoruldum artık. Ne yapabilirim bilmiyorum, devlet bana yardımcı olursa çok iyi olur. Evimin yeniden yapılmasını ve evime yol ile elektrik verilmesini istiyorum. 20 bin lira sermayem vardı, oda yangınla birlikte yandı." diye konuştu.