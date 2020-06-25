Son dakika haberleri... Eyfel Kulesi bugün ziyaretçilere açılıyor

Son dakika güncel haberi: Eyfel Kulesi bugün ziyaretçilere açılıyorFransa, (DHA)- Fransa'da dünyanın en ünlü yerlerinden bir olan Eyfel Kulesi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı kaldığı 3 ayın ardından bugün ziyaretçilere yeniden açılıyor.

25.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:38
Eyfel Kulesi bugün ziyaretçilere açılıyor
Fransa, (DHA)- Fransa'da dünyanın en ünlü yerlerinden bir olan Eyfel Kulesi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı kaldığı 3 ayın ardından bugün ziyaretçilere yeniden açılıyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Eyfel Kulesi, salgın nedeniyle kapalı kaldığı 3 ayın ardından bugün ziyaretçilere açılıyor. Kamusal alanların düzenli dezenfeksiyonu ve zorunlu maske takılması da dahil olmak üzere ziyaretçi ve çalışanların güvenliğini sağlamak için katı hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı ifade edildi. Öte yandan ülkenin en ünlü yapılarından biri olan kulenin ziyaretçilerinin, sosyal mesafenin sağlanması ve enfeksiyon riskini azaltmak için 1 Temmuz'a kadar asansörleri kullanamayacağı ve kulenin tepesinin de kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi. Son dakika haberleri... Eyfel Kulesi bugün ziyaretçilere açılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Eyfel Kulesi, Koronavirüs, Fransa, DHA, Güncel, Haber

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