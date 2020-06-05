Son dakika haberleri... FATİH'TE LİBYA ADALET BAKANI'NIN EŞİNE YANKESİCİLİK ŞOKU KAMERADA

Son dakika güncel haberi... FATİH'TE LİBYA ADALET BAKANI'NIN EŞİNE YANKESİCİLİK ŞOKU KAMERADAAli ABLAY İSTANBUL, (DHA) LİBYA Adalet Bakanı Abdullah El İdrisi'nin eşine ait 7 bin lira, Libya pasaportu ve ikametgah iznini Fatih'teki bir AVM'ye girdiği sırada yankesicilik yöntemiyle çalan Suriye uyruklu 3 kadın gözaltına alındı.

05.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:19
FATİH'TE LİBYA ADALET BAKANI'NIN EŞİNE YANKESİCİLİK ŞOKU KAMERADA
Ali ABLAY İSTANBUL, (DHA) LİBYA Adalet Bakanı Abdullah El İdrisi'nin eşine ait 7 bin lira, Libya pasaportu ve ikametgah iznini Fatih'teki bir AVM'ye girdiği sırada yankesicilik yöntemiyle çalan Suriye uyruklu 3 kadın gözaltına alındı. Yankesicilik anları kameralara yansıdı.
Libya Adalet Bakanı Abdullah El İdrisi Ankara'da siyasi temaslarada bulunurken bakanın eşi Ahlaam Omar Alhusayn, Fatih Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerindeki bir AVM'ye Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında alışveriş yapmak için gitti. Bakanın eşine ait 7 bin lira, Libya pasaportu ve ikametgah izni AVM'ye girdiği sırada 3 kişi tarafından yankesicilik yöntemiyle çalındı. Ahlaam Omar Alhusayn'in ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, AVM ve çevresindeki birçok güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemelerin ardından yankesicilerin eşkali belirlenirdi. Yankesicilerin Suriye uyruklu oldukları öğrenilirken Heyem N., Zahra S. ve Eric N. isimli şüpheliler Valide Sultan Camii yer altı çarşısı girişinde Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu şüpheliler çıkartıldıkları mahkemede Libya Adalet Bakanı'nın eşine yankesicilik yaptıklarını itiraf etmelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan o analara güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bakanın eşinin AVM'ye doğru yürüdüğü ve 3 yankesicinin takip ettikleri ardından AVM'den çıktıkları görülüyor.
EK GÖRÜNTÜ
-Güvenlik kamerası
-Yankesicilerin Ahlaam Omar Alhusayn'ın çevresini sarması Son dakika haberleri... FATİH’TE LİBYA ADALET BAKANI’NIN EŞİNE YANKESİCİLİK ŞOKU KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Suriye, Libya, Fatih, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine ’Kim Milyoner Olmak İster?’ repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle tepki verdi
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
İzmir’de denize döktüğümüz Yunanistan’dan Türkiye’ye küstah ’savaş’ tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından ’gayrimeşru çocuk’ çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Haberler››Güncel››Son dakika haberleri... FATİH'TE LİBYA ADALET BAKANI'NIN EŞİNE YANKESİCİLİK ŞOKU KAMERADA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:15: Sabiha Gökçen Havalimanı eski hareketli günlerine geri dönüyor - Haber 15:15: AB, iç sınırlarını haziran sonuna kadar tamamen açmayı planlıyor - Haber 15:14: İş adamı, evlerine gittiği 2 kadın arkadaşı tarafından öldürdü - Haber 15:13: Çekmeköy'de koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci Cuma namazı havadan görüntülendi - Haber 15:13: Ordu'da sağlıkçılar için fidanlar toprakla buluştu - Haber 14:35: Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi - Magazin 14:23: Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi - Haber 13:53: İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle tepki verdi - Haber 12:26: 2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler 12:17: Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı - Haberler