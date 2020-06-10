Son dakika haberleri | FETÖ firarisi 7 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan firari 7 şüpheli gözaltına alındı.

10.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:48
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan firari 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında meslekten ihraç edilen hakim, savcı, askeri personel ve öğretmenlerin de bulunduğu firari örgüt mensuplarının gaybubet evlerinde kaldıklarını tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, A.D, A.R.Ü, L.G.Ü, E.T, F.T, H.K. ile Y.B. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Son dakika haberleri | FETÖ firarisi 7 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Güncel, Haber

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