Son dakika haberleri! Firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak bölümündeki yıkım devam ediyor

Son dakika güncel haberine göre MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar ve eşine ait Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villanın imara aykırı bölümlerindeki yıkım sürüyor.

09.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:29
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar ve eşine ait Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villanın imara aykırı bölümlerindeki yıkım sürüyor.
Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrolde, imara aykırılık ve hazine arazisini işgal ettiği belirlenen Kumbahçe Mahallesi Manastırardı mevkisindeki deniz manzaralı lüks villada, belediye ekiplerinin gözetiminde özel bir inşaat firmasına bağlı işçilerce yıkım gerçekleştiriliyor.
Havadan da görüntülenen çalışmalarda, yıkımın hazine arazisindeki havuz, etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve bahçeden oluşan 188 metrekarelik alanda devam ettiği görülüyor.
Mülk sahibine tahliye için 15 gün süre verilmiş, villadaki imara aykırılıkların ve hazine işgalinin 11 Haziran'a kadar sonlandırılması gerektiği tebliğ edilmişti. Son dakika haberleri! Firari gazeteci Can Dündar’ın villasının kaçak bölümündeki yıkım devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: Can Dündar, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
AK Parti, Meclis’te ’Ayasofya ibadete açılsın’ önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti Haber
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Haberler››Güncel››Son dakika haberleri! Firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak bölümündeki yıkım devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: Bu şehirden sadece iki büyük kente ulaşım var - Haber 18:57: Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait malzemeler imha edildi - Haber 18:57: Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı - Haber 18:57: Zonguldak Ereğli'de maske takmayan 43 kişiye 16 bin 856 lira ceza uygulandı - Haber 18:57: Derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı - Haber 18:35: Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı - Haber 18:22: D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor - Haber 17:57: e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek - Ekonomi 15:43: Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi - Magazin 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı - Haberler