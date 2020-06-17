Son dakika haberleri: Fırat Gül: Süper Lig maçlarının başlaması bizi cesaretlendirdi

Son dakika haberleri... Fırat Gül: Süper Lig maçlarının başlaması bizi cesaretlendirdiMurat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, "Süper Lig'in bizden 1 hafta önce başlaması ve maçların normal seyrinde oynanması takımları daha çok cesaretlendirdi" dedi.

17.06.2020 20:12 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:20
Fırat Gül: Süper Lig maçlarının başlaması bizi cesaretlendirdi
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, "Süper Lig'in bizden 1 hafta önce başlaması ve maçların normal seyrinde oynanması takımları daha çok cesaretlendirdi" dedi.
Boluspor, yeniden başlayacak ligin 29'uncu haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Fırat Gül yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından taktik antrenman gerçekleştirdi.
Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Fırat Gül, koronavirüs pandemisinden önce yakaladıkları havayı devam ettirmek ve sezonu istedikleri yerde bitirmek istediklerini ifade ederek, "Pandemi sürecinden geçtik. Bu dönem sadece bizim için değil herkes için zor geçti. Ligimizi değerlendirecek olursak, en az vakti olan takımın 1 ay hazırlanmak için vakti oldu. Takımların hemen hemen tamamı hazırlanmış durumda. Süper Lig'in bizden 1 hafta önce başlaması ve maçların normal seyrinde oynanması takımları daha çok cesaretlendirdi. Şu aşamadan sonra bizim zaten durumumuz belli. Lig bitmiş değil bizim için. İlk geldiğimiz süreçte 4 puan dezavantajımız vardı. 4 puan geriden geldik, 1 puan öne geçtik. Çok ciddi bir hava yakalamıştık. Aynı havayı devam ettirmeye çalışıyoruz. Sonuç itibarıyla bu 1 puanlık avantajı ligin sonuna kadar taşıyıp, sezon sonunda ligi istediğimiz yerde bitireceğiz" diye konuştu.
Gül, futbolcuların virüsü ailelerine taşımaktan korktukları için çekinceleri olduğunu ancak tamamının adapte olduğunu söyleyerek, "Futbolcuların çekinceleri tabii ki var. Normalleşme süreci devam ediyor. Bir azalma oldu ama yeniden bir artış oldu. Futbocular kendilerinden ziyade virüsü ailelerine taşımaktan korkuyorlar. Onun dışında biz grup antrenmanlarına, takım antrenmanlarına uzun süre önce başladık. Futbolcular bu duruma adapte olmuş durumda. Problem yaşamıyoruz. Kulübümüz izole olmuş durumda. Dışarıdan giriş çıkışlar kontrol altında. Belirli aralıklarla 3 kez testten geçtik. Futbolculardan yana bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Zaten oyun başladıktan sonra oyuncular kendini oyunun akışına bırakıyor" dedi.
? Son dakika haberleri: Fırat Gül: Süper Lig maçlarının başlaması bizi cesaretlendirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Fırat, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa’ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor Haber
Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz’de Haber
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca’ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Haber
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Haberler››Güncel››Son dakika haberleri: Fırat Gül: Süper Lig maçlarının başlaması bizi cesaretlendirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:57: Başkentteki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Haber 20:57: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1) - Haber 20:53: - İsrail'n Filistinlilere ait mezarları yıkım çalışmaları durduruldu- İsrail polisinden Müslüman... - Haber 20:52: Almanya'da seyahat acenteleri, Türkiye'nin riskli ülkeler listesine alınmasına tepkili - Haber 20:52: Günün Özeti - Haber 20:43: Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor - Haber 20:39: Son Dakika: Şırnak'ta işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında patlama: 4 işçi hayatını kaybetti - Haber 19:52: Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de - Haber 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler 09:22: Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti - Haberler