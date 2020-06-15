Son dakika haberleri: Gasp şüphelisi 5 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde girdikleri evde bıçak zoruyla açtırdıkları kasadan para gasbettiği iddia edilen 5 kişi, İzmir ve Manisa'da operasyonla yakalandı.

15.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:48
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde girdikleri evde bıçak zoruyla açtırdıkları kasadan para gasbettiği iddia edilen 5 kişi, İzmir ve Manisa'da operasyonla yakalandı.
Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi'nde ikamet eden R.N, polis ekiplerine, evine giren kişilerin, bıçak zoruyla kasasından para alıp kaçtığını bildirdi.
Eve gelen ekipler, bölgede güvenlik kameralarını inceledi.
Şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda I.D, E.G, İ.A, L.A. ve A.G. gözaltına alındı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların, 61 bin dolar ve 31 bin avro çaldıkları öğrenildi.
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Son dakika haberleri: Gasp şüphelisi 5 kişi yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Kuşadası, Manisa, Aydın, İzmir, Güncel, Haber

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