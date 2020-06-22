Son dakika haberleri | Gazeteci Ağırbaşer'den annesi için lokma hayrı

Bir son dakika haberine göre Asmin Medya ve Kent09 Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Cemil Ağırbaşer, 2 yıl önce vefat eden annesi için lokma hayrı yaptı.

Son dakika haberleri | Gazeteci Ağırbaşer'den annesi için lokma hayrı
22.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:45
Asmin Medya ve Kent09 Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Cemil Ağırbaşer, 2 yıl önce vefat eden annesi için lokma hayrı yaptı.

Basın sektörünün önde gelen isimlerinden olan Kent09 Gazetesi'nin İmtiyaz Sahibi Mehmet Cemil Ağırbaşer, 2 sene önce 20 Haziran'da hayata gözlerini yuman annesi için lokma döktürdü. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan ofisinin önünde döktürdüğü lokma hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Basın camiasının da ilgi gösterdiği lokma hayrı için vatandaşlar, Ağırbaşer'e başsağlığı dileyerek teşekkür ettiler. Asmin Medya ofisi önünde yapılan lokma dağıtımında, 64 yaşında vefat eden Vecide Ağırbaşer, hayır dualarıyla yad edildi. - AYDIN
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Cemil, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Türkiye’nin Libya’daki rolünden rahatsız olan Macron’dan küstah sözler: Türkiye’ye tavrımız sert olacak Haber
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Karabük’te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı Haber
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu Haber
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram’da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Haberler››Güncel››Son dakika haberleri | Gazeteci Ağırbaşer'den annesi için lokma hayrı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:57: Trump, göçmen ve çalışma vizelerini yıl sonuna kadar askıya aldı - Haber 00:54: Kırıkkale'de şimşekler geceyi aydınlattı - Haber 00:53: Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Ben şahsen utanıyorum, kandırıldım - Haber 00:53: Son dakika haberleri: Tunus'ta gösterilere sahne olan Tatavin ilinde güvenlik önlemleri arttırıldı - Haber 00:38: Organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama - Haber 00:17: Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı - Haber 00:01: Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı - Haber 14:28: Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı - Ekonomi