Son dakika haberleri! GAZİANTEP Sakçagözü Şelalesi doğal güzelliği ile ilgi çekiyor

Sakçagözü Şelalesi doğal güzelliği ile ilgi çekiyor

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü Şelalesi, koronavirüs nedeniyle atılan normalleşme sürecinde, doğal güzellikleri ile yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Sakçagözü Mahallesi'nde buz gibi şelalesi ve doğa manzarası ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası halindeydi. Koronavirüs ile ziyaretçi sayısı düşen bölge normalleşme adımları ile birlikte yeniden ziyaretçi akınına uğramaya başladı. 4 farklı mağara üzerinden akarak Sakçagözü Ovası'yla buluşan şelaleyi ziyarete gelenlerden bazıları serinlemek için suya giriyor. Birçok kişi de gördükleri doğal güzellikleri fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, 'Sakçagözü şelalesi doğal güzelliğiyle normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle planlanan projemizin yılsonuna kadar tamamlanmasıyla bölge cazibe merkezi haline gelecek yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak' dedi.