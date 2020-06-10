Son dakika haberleri: Gaziantep'te okulun çatısı yandı

Son dakika haberleri: Gaziantep'te okulun çatısı yandıGAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, okulun çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

10.06.2020 21:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 22:30
Gaziantep'te okulun çatısı yandı
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, okulun çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında çatı tamamen yandı.
Yangın, öğleden sonra ilçe merkezindeki Namık Kemal Ortaokulu'nun çatısında başladı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını fark eden okul yetkilileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi okuldaki öğretmenleri tahliye ederek yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında okulun çatısı tamamen yandı.
Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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GAZİANTEP, (DHA)-
Son dakika haberleri: Gaziantep’te okulun çatısı yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Nizip, Güncel, Haber

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