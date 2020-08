Son dakika haberleri... Görevlendirme yapılan Sur Belediyesi ’Çocuk Kütüphanesi ve Bilgi Evi’ açtı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Sur Belediyesince, "Çocuk Kütüphanesi ve Bilgi Evi" açıldı.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, tarihi Sur ilçesinde faaliyete geçen Çocuk Kütüphanesi ve Bilgi Evi'nde incelemede bulunarak çocuk ve kadınlarla sohbet etti.

Çiftçi, belediyede göreve başladıkları tarihten itibaren sosyal ve kültür belediyeciliği noktasında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sur'un ara sokaklarında imkanları kısıtlı olan çocukların dezavantajlı olan durumunu, bilgi evleri ve kurslarla avantaja çevirmeyi amaçladıklarını belirten Çiftçi, bu merkezlerde çok başarılı çocukların olduğunu ifade etti.

Belediye ve kaymakamlık olarak çocuklara güzel bir gelecek inşa etme gayreti içerisinde olduklarını anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sur'un her sokağına ve her evine ulaşmak istiyoruz. Kurslar, sanatsal ve spor faaliyetleri, kütüphane ve bilgi evleriyle her çocuğumuza dokunmak istiyoruz. Burası Sur'un tarihi evlerinden birisidir. Bu alanı kütüphane, bilgi evi ve kadın dayanışma merkezi olarak faaliyete soktuk. Pandemi sürecine rağmen burada yoğun bir çalışma var. Çocuklarımız maskeleri ile mesafeli bir şekilde ve temizliklerine dikkat ederek her gün ateşleri ölçülüp, sınırlı sayıda kabul edip kursları açıyoruz. İnanıyorum ki bu kurslar sayesinde çocukların dezavantaj noktasını avantaja çevirmiş olacağız."

Öte yandan, Sur'un dar sokaklarında yürüyerek, esnaf ve vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı uyaran Çiftçi, maskesi olmayan vatandaşlara maske, esnafa ise broşür verdi.