Son dakika haberleri | Halatı kopan inşaat asansöründen düşen işçi yaralandı

Son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sıva yaptığı binada halatı kopan inşaat asansöründen düşen işçi yaralandı.

08.06.2020 20:24 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:46
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sıva yaptığı binada halatı kopan inşaat asansöründen düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi'nde, inşaat halindeki 4 katlı bir apartmanın 1. katında çalışan 21 yaşındaki Suriyeli Ahmed Samra, sıva yaptığı sırada, inşaat asansörünü taşıyan halatın kopması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.
Yaralanan Samra, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen işçi, buradaki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edildi. Son dakika haberleri | Halatı kopan inşaat asansöründen düşen işçi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Fatih, İşçi, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Van’da terör saldırısı: 2 işçi şehit, 8 yaralı Haber
Van'da terör saldırısı: 2 işçi şehit, 8 yaralı
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini ’sembolik’ seviyede tutacak Haber
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı Haber
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
Şeyma’nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Haber
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı Haber
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Haber
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar Haber
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Haberler››Güncel››Son dakika haberleri | Halatı kopan inşaat asansöründen düşen işçi yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:53: Şanlıurfa'da elektrik tellerine değen saman balyası yüklü tır yandı - Haber 21:53: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber 21:51: - Yemen halkından Türkiye'nin Libya'daki yardımına destek - Haber 21:47: Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına... - Haber 21:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadelede normalleşme süreci) Her şeyi serbest bıraktık diye,... - Haber 21:24: Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu - Magazin 20:57: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor - Haber 20:42: Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak - Haberler 20:32: Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi - Haber 10:58: Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? - Haberler