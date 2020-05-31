Son dakika haberleri! HATAY Hassa'da buğday hasadı başladı

Son dakika güncel haberi: Hassa'da buğday hasadı başladıHATAY'ın Hassa ilçesinde sezonun ilk buğday hasadı başladı.

31.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:45
Hassa'da buğday hasadı başladı
HATAY'ın Hassa ilçesinde sezonun ilk buğday hasadı başladı.
Hassalı çiftçiler tarafından Amik Ovası'nın verimli topraklarına ekilen buğdayın hasadına başlandı. Ovada biçerdöverler tarafından yoğun mesai yapılırken, biçerdöverlerin giremediği sarp ve engebeli arazilerdeki ekinler ise küçük makinelerle harman haline getirildi. Çiftçi Mustafa Bolat, Türkiye'nin birçok yerine buğday gönderdiklerini belirterek, "Ekmeklik buğdayın alım fiyatı ton başına bin 650 TL olarak açıklandı. Çiftçiler olarak buğday fiyatlarından memnunuz" diye konuştu. Son dakika haberleri! HATAY Hassa’da buğday hasadı başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amik Ovası, Hassa, Güncel, Haber

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