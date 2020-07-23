Son dakika haberleri... Hatay’ın ana vatana katılışının 81. yıl dönümü

Hatay'ın ana vatana katılmasının 81. yıl dönümü, törenle kutlandı.

Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ümit Durmaz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Doğan, burada şeref defterini imzaladıktan sonra Hatay'ın ana vatana katılışının 81. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Milli Mücadele'de ilk kurşunun sıkıldığı vatan toprağını müdafaa edenlerin, kendilerine büyük bir sorumluluk bıraktığını belirten Doğan, "Bu milli bilinci sonsuza kadar yaşatacağımızdan emin olunuz. Göstermiş olduğunuz milli ve manevi mücadeleyi genç nesillere aktarmak, vazifemiz olacaktır." dedi.

Doğan, şöyle konuştu:

"Vatanseverlik ve milletine duyduğu büyük bağlılıkla 81 yıl önce ana vatana katılan ve gücünü her zaman birlikteliğinden alan Hatay halkı, maddi ve manevi zenginliklerini sevgiden, barıştan ve kardeşlikten yana kullanarak tüm dünyaya örnek olmaya devam etmektedir. Hatay'ın ana vatana katılması bir şehrin, vatan toprağına dahil olma arzusunu ve bu uğurda gösterilen sonsuz çabayı ifade ederken, bizlere de kararlılığın ve mücadelenin nasıl olması gerektiğini göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen bu kahramanlık destanında, Tayfur Sökmen, Abdurrahman Melek, Abdülgani Türkmen ve arkadaşlarını, bu uğurda mücadele eden tüm aziz şehitlerimizi bugün vesilesiyle bir kez daha hatırlayarak saygı ve rahmetle anıyoruz."

Daha sonra Antakya Şehitliği'nde devam eden programda, Vali Doğan ve beraberindekiler, mezarlara karanfil bıraktı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesiyle program son buldu.