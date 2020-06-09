Son dakika haberleri! Hayvan pazarı yeniden açılıyor
Son dakika haberleri... Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından yapılan açıklamada yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan hayvan pazarının 11 Haziran 2020 Perşembe günü açılacağı, hayvan pazarında gerekli dezenfekte ve hijyen çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
09.06.2020 19:30 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:36
"GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI"
Belediye ekipleri tarafından canlı hayvan pazarında dezenfeksiyon çalışmalarının tamamladığı ve yeni normalleşme sürecinde belediye olarak hayvan pazar yerinde gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Bütün hayvan yetiştiricileri, besiciler ve vatandaşların canlı hayvan pazarında maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket etmeleri gerekliliğine değinildi. - YOZGAT
Kaynak: İHA
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