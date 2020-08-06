Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen mahalleleri inceledi.

Çataklı, beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Pütürge Kaymakamı Barbaros Akbulak, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ve diğer ilgililerle Pütürge ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldikten sonra depremin etkili olduğu Taşmış Mahallesi ile Gomikan ve Beyaztut mezralarını ziyaret eden Çataklı, burada depremzedelerle görüştü, sorunlarını dinledi.

Çataklı ve beraberindekiler daha sonra Tepehnan Mahallesi Aşağı Kılyan mezrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerin ardından Çataklı ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.