Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Kestel ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan selde kaybolan 4 kişiye ilişkin, "Ümidimiz onlara sağ ulaşabilmektir.

22.06.2020 02:13 | Son Güncelleme: 22.06.2020 02:19
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Kestel ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan selde kaybolan 4 kişiye ilişkin, "Ümidimiz onlara sağ ulaşabilmektir. Tüm gayretimiz bunun için. Tüm arama kurtarmacı arkadaşlarımız bu konuda gayret göstermektedirler." dedi.
İlçeye bağlı Kayacık Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orhangazi'den başlayan ve Bursa merkeze doğru etkisi hissedilen yağmur mevsim normallerinin çok üzerinde bir şiddetle yağmaya başlayınca hemen Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile tüm ekiplerin gerekli tedbirleri aldığını söyledi.
Özellikle Kestel ve Orhangazi'nin ciddi miktarda yağış aldığını belirten Soylu, şöyle devam etti:
"(Kayacık'ta) 7 kişinin bulunduğu bir evde 5 kişi kayıp. Bir de Dudaklı'da 25 yaşında Kader kızımız hayatını kaybetti. Toplam 6 kişi. Bir kişi bulundu, bahsettiğim evden. Onun şimdi kimlik tespit çalışmalarını yapmaya çalışıyorlar. Diğerleriyle ilgili de şu anda 257 kişiden oluşan arama kurtarma, AFAD, UMKE, 112, sivil toplum kuruluşları, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyeler hep birlikte bir arama kurtarma yapılıyor."
Soylu, yağışın ani şekilde bastırmasından dolayı bölgedeki derenin debisinin çok yüksek olduğuna dikkati çekti.
Söz konusu derede ağaçlıkların bulunduğunu dile getiren Soylu, bu durumun arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilememesi temennisinde bulundu.
"Mevsim normallerinin çok üzerinde bir durum söz konusu"
Bakan Soylu, kaybolan 4 kişiyle ilgili şunları kaydetti:
"Ümidimiz onlara sağ ulaşabilmektir. Tüm gayretimiz bunun için. Tüm arama kurtarmacı arkadaşlarımız bu konuda gayret göstermektedirler. Biraz önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız (Alinur Aktaş) yağmurun şiddetini özellikle gösterdi. Hakikaten araçları alıp sürüklediği, üzerine bindirdiği ve yollarda da getirdiği taşlarla büyük hasar oluşturduğu bir yağmurla karşı karşıya kaldığımız açık. Yani mevsim normallerinin çok üzerinde bir durum söz konusu. Şimdi yapacağımız tek iş, arama kurtarma konusunda bu kayıp bulunan 4 kişiye sağ salim ulaşabilmek inşallah. Arkadaşlarımız çaba sarf edecekler."
Soylu, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın, bölgede gerekli hasar tespit çalışmalarına başlanacağı bilgisini verdiğini aktardı.
Hasar tespiti yapıldıktan sonra vatandaşların mağduriyetlerine cevap verileceğini belirten Soylu, "Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hem Kader kızımız için hem de kimliği belirlenmeye çalışılan diğer kardeşimiz için de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.
Bakan Soylu'ya incelemelerinde, Canbolat ve Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Bursa milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yalçın Mumcu eşlik etti. Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Soylu, Kestel, Bursa, Güncel, Haber

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