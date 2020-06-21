Son dakika haberleri... İki farklı kapkaç olayına karışan kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Gaziantep'te, iki farklı kapkaç olayına karışan şüpheli tutuklandı.

21.06.2020 19:51 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:51
Gaziantep'te, iki farklı kapkaç olayına karışan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 ile 18 Haziran'da Şahinbey ilçesinde gerçekleşen iki kapkaç olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, olayın gerçekleştiriği alanlarda bulunan iş yerlerindeki güvenlik kameralarını titizlikle inceledi.
İncelemenin ardından her iki kapkaç olayına karıştığı belirlenen 1 kişi, polis ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla yakalandı.
Zanlı, adli makamlarca tutuklandı. Son dakika haberleri... İki farklı kapkaç olayına karışan kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Haber

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