Son dakika haberleri... İş hanının bodrum katında yangın

İş hanının bodrum katında yangın

ELAZIĞ'da, bir iş hanının bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Vali Fahribey Caddesi'ndeki 4 katlı bir iş hanının bodrum katında meydana geldi. Boş durumdaki bodrum katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının çıktığını fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Söndürme çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.