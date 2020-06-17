Son dakika haberleri | ISPARTA Süleyman Demirel'e koronavirüs tedbirli anma

Son dakika haberine göre Süleyman Demirel'e koronavirüs tedbirli anmaDOKUZUNCU Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel, ölümünün 5'inci yıl dönümünde memleketi Isparta'daki anıt mezarında törenle anıldı.

17.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:13
Süleyman Demirel'e koronavirüs tedbirli anma
DOKUZUNCU Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel, ölümünün 5'inci yıl dönümünde memleketi Isparta'daki anıt mezarında törenle anıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımın olduğu törende sosyal mesafeye ve maske kullanımına özen gösterildi.
Süleyman Demirel'in Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki Çalcatepe'de bulunan anıt mezarında düzenlenen anma törenine, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İYİ Parti Isparta Milletvekili ve Demirel'in manevi kızı Dr. Aylin Cesur, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Isparta Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, eski bakanlar ve milletvekilleri katıldı.
Tören öncesi Demirel'in mezarının üstüne önce gül suyu sıkıldı, ardından çuvallar dolusu Isparta gülü serpildi. Tören saat 11.00'de Kuran okunması ve dua edilmesiyle başladı. Demirel'in özgeçmişi okundu, ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve Cumhurbaşkanlığı çelengi konuldu. Törende son olarak merhum Cumhurbaşkanı'nın yeğeni Nihan Demirel Atasagun ve yakınlarına taziyede bulunuldu.
Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ankara Büyükelçiliği de çelenk gönderdi. Demirel'in anıt mezarı etrafında bulunan ve Türkiye'de Demirel'in inşa ettiği 9 barajı simgeleyen yapılara su verildi. Koronavirüs nedeniyle törene sadece listede adı bulunanlar alındı. İçeri giren herkesin tek tek ateşi ölçüldü. Kapıda eldiven, maske ve dezenfektan hazır bulunduruldu. İslamköylü bazı çiftçiler poşetler içerisinde getirdikleri gülleri mezarın üstüne serpti. Tören yarım saat sürdü.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)-
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Son dakika haberleri | ISPARTA Süleyman Demirel’e koronavirüs tedbirli anma

Kaynak: DHA

Etiketler: Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Isparta, Güncel, Haber

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