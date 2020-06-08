Son dakika haberleri | İSTANBUL-ADALAR BELEDİYESİ BİNASINA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Gelen son dakika haberine göre ADALAR'da 71 yaşındaki M.Ş. kiraladığı yerin suyunun kesilmesini öne sürerek, belediye binasına pompalı tüfekle ateş açtı.
08.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:02
Olay sabah saatlerinde Adalar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 71 yaşındaki M.Ş. kiraladığı yerin suyunun kesilmesi nedeniyle yanına aldığı pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ne geldi. M.Ş. belediye binasına 7 el ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.Ş.'nin birçok kez suyun açılması için belediyeye gittiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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