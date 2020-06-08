Son dakika haberleri | İSTANBUL-ADALAR BELEDİYESİ BİNASINA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gelen son dakika haberine göre ADALAR'da 71 yaşındaki M.Ş. kiraladığı yerin suyunun kesilmesini öne sürerek, belediye binasına pompalı tüfekle ateş açtı.

08.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:02
ADALAR'da 71 yaşındaki M.Ş. kiraladığı yerin suyunun kesilmesini öne sürerek, belediye binasına pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli gözaltına alındı.
Olay sabah saatlerinde Adalar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 71 yaşındaki M.Ş. kiraladığı yerin suyunun kesilmesi nedeniyle yanına aldığı pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ne geldi. M.Ş. belediye binasına 7 el ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.Ş.'nin birçok kez suyun açılması için belediyeye gittiği öğrenildi.
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Son dakika haberleri | İSTANBUL-ADALAR BELEDİYESİ BİNASINA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Adalar Belediyesi, Adalar, Güncel, Haber

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