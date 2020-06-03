Son dakika haberleri! İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan panelvandaki 6 şüpheliden 4'ü yakalandı

Son dakika haberleri: İstanbul'da bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda ters yönde ilerleyen panelvandaki 6 şüpheliden 4'ü polis ekiplerince yakalandı.

03.06.2020 06:38 | Son Güncelleme: 03.06.2020 06:43
İstanbul'da bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda ters yönde ilerleyen panelvandaki 6 şüpheliden 4'ü polis ekiplerince yakalandı.
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde görev yapan bekçilerin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği 34 PG 4766 plakalı panelvan sürücüsü, aracın içindeki 5 kişiyle, ihtarlara uymayarak kaçmaya başladı.
Polis ekiplerinin bir süre kovaladığı araç, Ziya Gökalp Mahallesi'nde hareket halindeki başka bir araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle patlayan lastiklerle panelvanı tekrar hareket ettiren sürücü, Kuzey Marmara Otoyolu'na ters yönden girerek trafikte tehlikeye yol açtı.
Bir süre ters yönde ilerleyen araç, polis ekiplerince durduruldu. Panelvan içerisinde bulunan 6 şüpheliden 4'ü gözaltına alınırken, 2'si yaya olarak kaçtı.
Araç içerisinde yapılan aramada, plaka ve hırsızlık amacıyla kullanılacağı değerlendirilen levye, keski gibi aletler ele geçirildi.
Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor. Son dakika haberleri! İstanbul’da ’dur’ ihtarına uymayan panelvandaki 6 şüpheliden 4’ü yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Marmara, Polis, Araç, Güncel, Haber

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