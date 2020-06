Son dakika haberleri! İSTANBUL-Kısıtlamasız ilk hafta sonunda mutfak ihtiyaçları semt pazarlarından

Kaynak: DHA

Kısıtlamasız ilk hafta sonunda mutfak ihtiyaçları semt pazarlarındanİSTANBUL,(DHA) ? Koronavirüs ile mücadelede elde edilen başarı sonucu 1 Haziran'dan itibaren Türkiye 'de normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu kapsamda her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılınca birçok vatandaş mutfak ihtiyacını karşılamak için semt pazarlarına akın etti.Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk hafta sonu, uzunca bir aradan sonra gününde kurulan Beşiktaş Cumartesi Pazar'ında incelemelerde bulundu. Beşiktaşlılara tehlike hala geçmedi tedbirli olalım uyarısında bulunan Başkan Akpolat esnaf ve vatandaşlardan gelen talepleri not alarak en kısa sürede çözüme kavuşturacağını belirtti.Koronavirüs ile mücadelede elde edilen başarı sonucu 1 Haziran'dan itibaren Türkiye'de normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu kapsamda her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılınca birçok vatandaş mutfak ihtiyacını karşılamak için Beşiktaş Semt Pazarı'na geldi. Beşiktaş Belediyesi ekipleri alınan önlemleri gevşetmeden her zaman olduğu gibi pazara gelenlerin ateşini ölçtü, maskesi olmayanlara maske verdi. Ekipler pazarın giriş ve çıkış noktalarına vatandaşların kullanması için el dezenfektanları da yerleştirdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat mesai arkadaşlarıyla pazar alanına gelerek komşularını sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı. Pazar esnafıyla sosyal mesafeye uyarak ayaküstü sohbet eden Başkan Akpolat esnafın sorunlarını dinleyerek tek tek not aldı. Başkan Akpolat'ı karşısında gören komşuları sevgi gösterisinde bulunarak özverili çalışmalarından ve verdikleri hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ettiler. Başkan Akpolat da koronavirüs ile mücadele sürecinde bugüne kadar gösterdikleri gayretten ötürü esnaf ve vatandaşlara teşekkür ederek sosyal medya hesabından yeni normalleşme sürecinde vatandaşın tedbiri elden bırakmaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Beşiktaş'ta aldığımız tedbirleri yerinde inceledik. Pazarcı esnafımızdan tedbirlere riayet konusunda ricacı olduk. Komşularımızdan da aynı şekilde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzun süredir semt pazarlarımız hafta içine alınmıştı. Yasağın kalkmasıyla beraber, Cumartesi Pazarımız gününde kuruldu. Ancak tedbiri elden bırakmıyor, önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Unutmayalım, tehlike hala geçerli.?