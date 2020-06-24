Son dakika haberleri | İZMİR Çocukları kullanan yankesicilik çetesine operasyon

Son dakika haberi: Çocukları kullanan yankesicilik çetesine operasyonİZMİR ve İstanbul'da yankesicilik olaylarında çocukları kullanan suç örgütüne İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

24.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:06
Çocukları kullanan yankesicilik çetesine operasyon
İZMİR ve İstanbul'da yankesicilik olaylarında çocukları kullanan suç örgütüne İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, 2'si çocuk 9 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmir ve İstanbul'da yaşları 10 ile 16 arasında değişen çocuklara yankesicilik yaptıran bir suç örgütünü tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sürdürdükleri teknik ve fiziki takibin ardından N.Y. (32), H.Y. (26) ve E.Ö.'nün (33), akrabalarını yankesicilik yaptırarak kullandıklarını belirledi. Çocukların tarafından çalınan telefonların, İzmir'de telefon alım satım işi yapan A.Ç (25) ve O.Ç. (19) kişilere satıldığı, karşılığında alınan paralardan harçlık olarak bir miktar çocuklara verildiği, diğer gelirin ise şüpheliler tarafından paylaşıldığı, suçun örgütlü bir şekilde işlendiği ve N.Y.'nin örgüt lideri olduğu tespit edildi. Bunun üzerine, suç örgütüne yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, E.Ö. (33), A.Ç. (25), O.Ç. (19), N.G. (29), H.Y. (25), N.Y. (32) ve B.E. (21) isimli 7 şüpheli ile yaşları küçük olup Suça Sürüklenen Çocuk vasfında bulunan Z.O (15) ile C.F. (16) olmak üzere toplam 9 kişi yakalandı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin çaldıkları 12 telefon sahiplerine teslim edildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i 'Hırsızlık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Son dakika haberleri | İZMİR Çocukları kullanan yankesicilik çetesine operasyon

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, İzmir, Güncel, Haber

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