Son dakika haberleri... İZMİR FOÇA'DA 40 TON BUĞDAY YANDI

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'in Foça ilçesinde, buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

06.06.2020 21:33 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:39
İZMİR'in Foça ilçesinde, buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında toplam 55 dönüm büyüklüğündeki iki tarlada bulunan hasadı gelmiş buğdaylar kül oldu.
Yangın, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenibağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Gerilim hatlarının geçtiği köşeden başladığı bildirilen yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Hasada hazır buğdayları bir anda alevler sardı. Müdahale edilene kadar alevler bitişikteki tarlaya da sıçradı. Alevler, Yenibağarası Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yaklaşık 150 metre yaklaştı. Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bağarası İtfaiye grubu ekipleri ve iş makinalarının yoğun çabaları sonucu yangın bir buçuk saatte kontrol altına alındı. 15 dönümü Foçalı çiftçilerden Teyfik Seylan'a, 40 dönümü ise Hamza Mavigöz'e ait tarlalardaki ürün kül oldu. Tarla içi ve sınırlarında bulunan toplam 15 adet zeytin ve çeşitli meyve ağacı da kurtarılamadı. Hasat edildiği takdirde tarladan 40 ton buğday ve 1 ton da saman elde edileceği öğrenildi.
'BİR YILLIK EMEĞİMİZ GİTTİ'
Yangını uzaktaki çiftliğinden görüp hemen olay yerine geldiğini söyleyen tarla sahiplerinden Teyfik Seylan, 'Tarladan duman çıktığını Kumtepe civarındaki çiftlikten gördüm. Baktım buğday tarlalarımız yanıyor. Daha sonra ihbar ettik ve ekipler müdahale etti. Benim 13 dönüm yerim var burada. Bir yıllık emeğimiz gitti' dedi.
Gerilim hatlarının ark yapmasından şüphelenilen yangın dolayısıyla Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.
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Son dakika haberleri... İZMİR FOÇA’DA 40 TON BUĞDAY YANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Foça, Güncel, Haber

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