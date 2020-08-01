Son dakika haberleri! İZMİR Menderes’te orman yangını - 6

İZMİR'in Menderes ilçesindeki çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yerleşim yerine doğru ilerleyen alevlere çok sayıda ekip müdahale ederken, bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Menderes'in Çamönü mevkiinde, saat 16.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, 6 arazöz ve 3 dozer sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken, yangının yerleşim yerlerine doğru inmesi bölge halkını tedirgin etti. Bölgede yaşayan vatandaşlar da çalışmalara destek oluyor. Öte yandan jandarma ekipleri de yangın çıkan bölgeye giden yolu araç trafiğine kapattı.

'YANGIN HEMEN HEMEN EVLERE İNMEK ÜZERE'

Köy halkı olarak seferber olduklarını dile getiren vatandaşlardan Kurtuluş Uğraş (40), "Duman gördük. Hep beraber panik halinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama maalesef gördüğünüz manzara bu şekilde. Yangın oldukça ilerledi. Herhalde şu ana kadar verdiği zarar 10 bin hektarın üzerinde. Yangın hemen hemen evlere inmek üzere. Canımız var, malımız var, seramız var. Tedirginiz köy halkı olarak seferber olduk. Yangını söndürmeye çalışıyoruz" dedi.

'EVLERE ÇOK YAKIN'

Çevre halkından Behçet Doğan ise "Yanıyoruz. Biz de yangının nereden çıktığını bilmiyoruz. 2 saat oldu yangın başlayalı. Bir duman gördük. İtfaiye haber verdik. Evlere çok yakın. Kozalak fırlıyor ve patlıyor bu da yangının daha da yayılmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

'KÖYÜMÜZ YANMAK ÜZERE'

Çok üzgün olduklarını dile getiren vatandaşlardan Ahmet Ünlü (65) de, "Köyümüzde yangın çıktı, söndürme çalışmaları devam ediyor. Ateşin nereden geldiği belli değil. Çok üzgünüz köyümüz yanıyor. Bir baktık dağda ateş yukarılara çıktı. Köyümüz yanmak üzere. 2 saattir uğraşıyoruz. Yangın köyümüze, seralara kadar geldi. Çok tedirginiz. Devletimiz sağ olsun yangına müdahaleyi sürdürüyor" diye konuştu.