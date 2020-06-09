Son dakika haberleri! İZMİR Sahtecilik şüphelileri adliyeye sevk edildi

Son dakika güncel haberi... Sahtecilik şüphelileri adliyeye sevk edildi İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nün, sahte ve başkalarına ait kimlikleri kullanarak kredi kartı çıkartan ve bu kartlar ile internet üzerinden 100 bin TL alışveriş yapan şebekeye yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

09.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:38
Sahtecilik şüphelileri adliyeye sevk edildi İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nün, sahte ve başkalarına ait kimlikleri kullanarak kredi kartı çıkartan ve bu kartlar ile internet üzerinden 100 bin TL alışveriş yapan şebekeye yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin sahte ve başkalarına ait kimliklerini kullanarak kredi kartı çıkarttığı ve bu kredi kartları ile internet siteleri üzerinden yüklü miktarda elektronik eşya aldığını, ayrıca banka ATM'lerinden bir miktar nakit para ve kredi çekildiğini tespit etti. Konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, mahkeme kararı ile İzmir ve Aydın'daki toplam 7 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli sayıda kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki ayrı suçtan aranması bulunan D.G. isimli şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, şebekenin yaptıkları işlemler ile 100 bin TL'lik haksız kazanç sağladığı öğrenildi.
Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 5 şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Son dakika haberleri! İZMİR Sahtecilik şüphelileri adliyeye sevk edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Güncel, Haber

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