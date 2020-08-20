Kadıköy’deki orantısız gözaltı sonrasında iki polis görevinden uzaklaştırıldı

Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında yapılan denetlemeler sırasında R.B. isimli kadına maske takma uyarısında bulunan ve daha sonra kadını gözaltına almak isteyen polisler kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Yapılan orantısız müdahalenin ardından İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada iki polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığını belirtti.

Kadıköy, Osmanağa Mahallesi'ndeki meşhur Boğa Heykeli'nin yanında gerçekleşen olayda iddiaya göre polis memurları, Koronavirüs denetimleri sırasında R.B. isimli kadını maskesini takması konusunda uyardı. Kadın ise maskesini takmamaya devam ederek hakaret içeren sözler sarf etti. Bunun üzerine kadını gözaltına almak isteyen polis ekipleri ileR.B. arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedeyle ilgili görüntüler kısa sürede gündem olurken, polisin orantısız müdehalesi kısa sürede tepki gördü.

Valilik Söz Konusu Olayla İlgili Açıklama Yaptı

Söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Valiliği bir de açıklama yaptı.Valilik açıklamasında; "Polis memurlarının uyarısına R.B. hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık vermiş, yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine, gözaltına alınmak istenmiştir. Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür. Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir." ifadelerini kullandı.