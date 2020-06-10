Son dakika haberleri... Karabük Eflani ilçesinde 2 köy karantinaya alındı

Son dakika güncel haberi... Karabük Eflani ilçesinde 2 köy karantinaya alındı KARABÜK'ün Eflani ilçesine bağlı Soğucak Köyü ile Kutluören Köyü koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.

10.06.2020 20:58 | Son Güncelleme: 10.06.2020 22:03
Karabük Eflani ilçesinde 2 köy karantinaya alındı KARABÜK'ün Eflani ilçesine bağlı Soğucak Köyü ile Kutluören Köyü koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı. Eflani'ye bağlı Soğucak Köyünde 2, Kutluören Köyünde 3 koronavirüs vakası görüldü. Eflani İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla Soğucak Köyü ve Kutluören Köyü ile bu köylere bağlı mahallelerin karantinaya alınmasına karar verdi. Jandarma ekipleri mahallelerin giriş ve çıkışlarında önlem alırken, karantina 14 gün sürecek. Eflani Kaymakamlığı'ndan köylerin karantinaya alınmasıyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu:
"İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 10 Haziran tarihli kararıyla, ilçemiz Soğucak Köyü'nde 2 kişide Covid19 ve Kutluören Köyünde 3 kişide Covid19 görülmesi nedeniyle, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla Soğucak Köyü, Kutluören Köyü ve bu köylere bağlı tüm mahallelerimiz Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 10 Haziran itibariyle giriş ve çıkışlar kapatılarak 14 gün süreyle karantina altına alınmasına, istisnai durumları dışında sokağa çıkılmamasına, gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir.?? Son dakika haberleri... Karabük Eflani ilçesinde 2 köy karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Soğucak, Karabük, Eflani, Güncel, Haber

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