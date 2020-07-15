Son dakika haberleri: KARAMAN Kapalı yolda beton bloğa çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kapalı yolda beton bloğa çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

KARAMAN'da yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yolda beton bloğa çarpıp, motosikletinden fırlayan sürücü Furkan Yıldız (18) yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Furkan Yıldız, yönetimindeki 33 U 3922 plakalı motosikletiyle, asfaltlama çalışması nedeniyle kapalı olan yola girip, beton bloğa çarptı. Motosikletinden yaklaşık 15 metre fırlayan kasksız Yıldız, başka bir beton bloğa başını çarpıp yaralandı. Yaralı Yıldız, çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, kaza yerinde yaptığı incelemede motosikletin 24 metre fren izine rastladı.