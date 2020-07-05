Son dakika haberleri | Karate Federasyonu Başkanı Delihasan: "Salgın sürecinde salonları evlere taşıyarak antrenmanları...

Son dakika spor haberine göre Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Esat Delihasan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında spor salonlarındaki faaliyetlere ara verilmesiyle ilgili, "Aslında olumsuz bir durumu olumlu bir duruma çevirdik.

05.07.2020 16:34 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:40
Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Esat Delihasan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında spor salonlarındaki faaliyetlere ara verilmesiyle ilgili, "Aslında olumsuz bir durumu olumlu bir duruma çevirdik. Salgın sürecinde salonları evlere taşıyarak antrenmanları sürdürdük." dedi.
Delihasan, Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün ev sahipliğinde bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, hakem ve kulüplerle istişarede bulunmak için kente geldiklerini söyledi.
Türkiye'de bütün illerde karatenin gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını aktaran Delihasan, Hatay'ın da bu konuda önemli iller arasında olduğunu belirtti.
Delihasan, Kovid-19 salgını nedeniyle salonlardaki faaliyetlere ara verilmesinin, karateyi de etkinlediğini dile getirerek, "Federasyon olarak hızlıca internet üzerinden çeşitli antrenman programları yaptık. İl temsilcilerinin ve kulüp antrenörlerinin özverisiyle hem antrenmanlar hem de yarışmalar yapıldı. Aslında olumsuz bir durumu olumlu bir duruma çevirdik. Salgın sürecinde salonları evlere taşıyarak antrenmanları sürdürdük." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin karatede dünyada önemli bir yerde bulunduğuna işaret eden Delihasan, olimpiyat oyunlarında madalya kazanmayı hedeflediklerini bildirdi. Son dakika haberleri | Karate Federasyonu Başkanı Delihasan: ’Salgın sürecinde salonları evlere taşıyarak antrenmanları...

Kaynak: AA

Etiketler: Antakya Belediyesi, Esat Delihasan, Türkiye, Spor, Haber
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