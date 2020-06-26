Son dakika haberleri | Karatedeki hünerlerini online sergilediler

Gelen son dakika haberine göre Korona virüs nedeniyle Türkiye'de ilk kez Online Karate Kata Şampiyonası'nda dereceye 3 Denizlili sporcu girdi.

Son dakika haberleri | Karatedeki hünerlerini online sergilediler
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47
Korona virüs nedeniyle Türkiye'de ilk kez Online Karate Kata Şampiyonası'nda dereceye 3 Denizlili sporcu girdi. Genç Bayanlar Türkiye Kata Şampiyonu da Denizli'den Damla Su Türemen oldu.

Dünyayı sarsan korona virüs sebebiyle Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye'de ilk kez Online Karate Kata Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya katılan yaklaşık 500 sporcu evlerinden çektikleri videolarla ter döktü. Ulusal hakemlerin değerlendirdiği sporculardan dereceye giren isimler belli olurken listede Denizli'den 3 isim yer aldı. Kariyerinde Dünya 2.'inciliği ve Avrupa 3.'lüğü elde bulanan başarılı sporcu Damla Su Türemen, Genç Bayanlarda Türkiye Kata Şampiyonu oldu. Ayrıca Denizlili diğer sporculardan Arda Aras, Ümit Erkek Türkiye Kata 3.'cüsü olurken Çakır Samet Ersoy ise 2012 doğumlularda Erkek Kata 3.'cüsü oldu. Online şampiyonada dereceye giren Denizlili sporcular ve Antrenör İhsan Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden İbanoğlu, pandemi sürecinde spor alanlarından uzak kalan sporcuların online turnuvalarla ve antrenörlerin evde verdikleri programlarla hareketsiz kalmadığını hatırlattı. Ziyaret sonunda sporcular madalyalarını ve hediyelerini İbanoğlu'nun elinden aldı. - DENİZLİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Spor, Haber

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