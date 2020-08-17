Son dakika haberleri! KOCAELİ 17 Ağustos deprem şehitleri mezarları başında anıldı

17 Ağustos deprem şehitleri mezarları başında anıldı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybedenler, mezarları başında anıldı. Düzenlenen anma törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan 17 Ağustos depreminin 21'inci yıldönümünde, depremde hayatını kaybedenler Gölcük Saraylı Mahallesi'nde bulunan 17 Ağustos Deprem Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde okunan dualar ile anıldı. Anmaya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, milletvekilleri ve depremde yakınlarını kaybeden çok sayıda kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma töreninde, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Tilavetin ardından Bakan Selçuk, programına devam etmek üzere mezarlıktan ayrıldı.