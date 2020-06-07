Son dakika haberleri | KOCAELİ Savrulan TIR'da bulunan demirler yola saçıldı

Son dakika haberine göre Savrulan TIR'da bulunan demirler yola saçıldıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde virajı alamayarak savrulan TIR'ın dorsesinde bulunan demirler yola saçıldı.

07.06.2020 17:02 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:07
Savrulan TIR'da bulunan demirler yola saçıldı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde virajı alamayarak savrulan TIR'ın dorsesinde bulunan demirler yola saçıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza saat 15.00 sıralarında D-100 Karayolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Fahri Altuntaş idaresindeki 41 UM 136 plakalı TIR, virajda savrulmaya başladı. Savrulmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde bulunan demirler yola saçıldı. Yola saçılan demirler nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yol üzerinde bulunan demirlerin kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Son dakika haberleri | KOCAELİ Savrulan TIR’da bulunan demirler yola saçıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: D-100 Karayolu, Gebze, Güncel, Haber

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