Son dakika haberleri! Komutanlardan Vali Bilmez'e ziyaret

Emekliye ayrılan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve yerine yeni atanan Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Vali Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Valilik girişinde karşılanan Tümgeneral İlbaş ve Kurtoğlu, ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra makama geçen Tümgeneral Hacı İlbaş ve Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Vali Mehmet Emin Bilmez ile bir süre sohbet etti.

Vali Bilmez, emekliye ayrılan Tümgeneral Hacı İlbaş'a Van'daki görev süresince yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, yeni göreve başlayan Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu'na da 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Ziyaret, Vali Mehmet Emin Bilmez'in emekliye ayrılan Tümgeneral Hacı İlbaş'a hediye vermesiyle son buldu. - VAN