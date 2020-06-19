Son dakika haberleri... KONYA Sünger fabrikası, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberlerine göre Sünger fabrikası, çıkan yangında kullanılamaz hale geldiKONYA'da, sünger fabrikasında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

19.06.2020 00:46 | Son Güncelleme: 19.06.2020 01:34
Sünger fabrikası, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
KONYA'da, sünger fabrikasında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, fabrika kullanılmaz hale geldi. Yangın, saat 21.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10728 Sokak'taki sünger fabrikasında belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevlerin hızla yükselmesi üzerini durumu fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda arazözle itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettikleri sırada binanın çatısı çöktü. Ekipler son anda kaçarak kurtuldu. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu yangın söndürülürken, fabrika kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Olay yerinde incelemede bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yangında herhangi bir can kaybının olmadığını belirterek, şunları söyledi:
"Hepimize büyük geçmiş olsun. Konsan Sanayi sitesinde bir sünger fabrikasındaki yangın tamamen söndürüldü. Yangının ilk anında Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İlçe belediyelerimizin su arazözleri de takviye olarak burada. Hamdolsun can kaybımız yok. Çatı çökmesi var. Orada da can kaybımız yok. Yangının henüz çıkış nedeni belli değil. " Son dakika haberleri... KONYA Sünger fabrikası, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Kaynak: DHA

Etiketler: Karatay, İtfaiye, Güncel, Haber

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