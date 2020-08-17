Demir korkuluklara sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Denizli'de demir korkuluklarda kalan sokak köpeğinin imdadına itfaiye ekipleri koştu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesinde meydana geldi. Bir sokak köpeği demir kapı korkuluklarından geçmek isterken sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yardım edilmesi için havlayan köpeği gören çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla köpeği çıkarmak istese de bunda başarılı olamadı. İtfaiye ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Özel aparat sayesinde genişletilen demir korkuluklardan sokak köpeği kurtarıldı.