Son dakika haberleri: Kovid-19 denetimi

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Elazığ'da denetimler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatı gereği salgınla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi amacıyla kent genelinde eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, yol kontrol noktaları, ticari taksiler, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, lokanta, restoran, kafe, kıraathane, kafeterya gibi tüm yaşam alanlarını kapsayacak yerlerde yaptıkları denetimlerde vatandaşları koronavirüs salgınına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Şevket Avşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür denetimleri düzenli olarak yaptıklarını söyledi.

Toplu taşıma araçları ve taksileri sürekli denetlediklerini aktaran Avşar, "Muhakkak maske takmalarını ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını rica ediyoruz." dedi.