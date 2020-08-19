Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan denetimler kapsamında, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Cacabey Meydanı başta olmak üzere kent merkezindeki işlek cadde ve sokakları gezerek Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlere polisevi önünden başlayan Vali Akın, iş yerlerini ve çay bahçelerinde oturan vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı, kurallara uyan vatandaşlara da teşekkür etti.

Dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 salgınının artış eğilimine geçtiğini vurgulayan Akın, düğünler ve 65 yaş üstü vatandaşlar için alınan yeni tedbirlerle ilgili vatandaşlara bilgi verdi.

Denetime, zabıta, polis ve sağlık ekipleri de katıldı.