Son dakika haberleri: Kuruçeşme'de parke taşları yenileniyor

Son dakika haberine göre İzmit Belediyesi ekipleri, Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde parke yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Son dakika haberleri: Kuruçeşme'de parke taşları yenileniyor
24.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:06
İzmit Belediyesi ekipleri, Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde parke yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Tüm mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mobil ekipleri, oluşan eksikliklere de anında müdahale ediyor. Ekipler bu kapsamda son olarak Kuruçeşme Fatih Mahallesi 34. ile 36. Sokak arasında parke yenileme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, 70 metre uzunluğundaki yolda parke taşlarını yenileyerek yolu vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi. Vatandaşlar da günlük yaşamda sıkça kullandıkları yolda parke taşlarının yenilenmesi sonrası İzmit Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Öte yandan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Baroların yapısında değişiklik öngören yasa teklifine karşı, mücadele başlatan Kocaeli Barosuna, billboard alanlarını açarak destek verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, Kuruçeşme, İzmit, Güncel, Haber

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